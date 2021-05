Idro, motociclista bergamasco perde la vita nello scontro

(red.) Un gravissimo incidente stradale avvenuto a Idro è costato la vita questo pomeriggio di sabato al 60enne Ferruccio Arsuffi di Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo L’uomo era alla guida di una moto Ducati e si stava dirigendo verso Capovalle, preceduto dal nipote anch’egli in moto.

Stando alla prima ricostruzione, per cause sulle quali sono in corso accertamenti, nell’effettuare una lunga curva a destra il 60enne avrebbe invaso l’altra corsia finendo contro una Jeep Renegade che arrivava dalla direzione contraria.

Sull’auto quattro persone: una madre con la bambina di un anno e mezzo e la cognata con la figlia 11enne, tutte abitanti a Capovalle.

Per il motociclista bergamasco, purtroppo, non c’è stato niente da fare. La cognata con la figlia sono invece state ricoverate all’ospedale Civile, ma le loro condizioni non sonno gravi. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Salò.