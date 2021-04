Lavenone, auto sbanda e si ribalta sulla sp 237: due feriti

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 aprile, due persone sono rimaste ferite a bordo di un’auto che ha sbandato lungo la provinciale 237 del Caffaro in territorio di Lavenone, in Valsabbia, nel bresciano, per poi ribaltarsi. E’ successo intorno alle 18 e alla guida della vettura c’era un 27enne di Lecco. Al suo fianco, invece, una 20enne di Tione.

A un certo punto, dalla dinamica ancora da chiarire, la vettura si è scontrata nel tratto tra la vecchia galleria e la provincia per poi finire con le ruote all’aria su un fianco. Subito sono scattati i soccorsi facendo muovere sul posto l’automedica e due ambulanze da Odolo e Vestone, oltre agli agenti della Polizia locale della Valsabbia, i vigili del fuoco e anche l’elicottero.

A riportare le condizioni peggiori è stata la 22enne trasportata in volo in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia, mentre il conducente è stato condotto in ambulanza al presidio di Gavardo. A causa dell’incidente si sono formate alcune code lungo la carreggiata.