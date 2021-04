Villanuova, recuperato corpo senza vita nei pressi della 45bis

(red.) Questa mattina di domenica, poco dopo le 10, è stato ritrovato un cadavere nel territorio comunale di Villanuova sul Clisi, sulle pendici del Monte Covolo sul lato che si affaccia sulla statale 45 bis dietro un muraglione di contenimento nei pressi di uno dei tunnel della Gardesana.

Si tratta probabilmente del corpo senza vita di Gino Pilenghi, l’anziano di 88 anni scomparso il 10 ottobre 2020 a Villanuova mentre era impegnato in una passeggiata sul monte Covolo. L’anziano era uscito dalla sua casa di via Legnago per raggiungere un luogo in cui possedeva un terreno con fienile, ma non aveva mai fatto ritorno. Il corpo non era stato ritrovato.

Sul posto squadre di specialisti del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco, carabinieri, polizia locale, personale del soccorso alpino Cnsas e del 118.

Durante le operazioni di recupero della salma è stato necessario ridurre la carreggiata costringendo temporaneamente al traffico alternato i veicoli in transito sulla Statale Gardesana.