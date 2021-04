Mura e Nave, due giorni di Pasqua in preda agli incendi boschivi

(red.) Il fine settimana di Pasqua in provincia di Brescia ha dovuto far fronte a due incendi boschivi che sono divampati l’uno sopra Mura, in Valsabbia e l’altro sui monti di Nave, in Valtrompia. Ed entrambi, poi spenti dai vigili del fuoco e dai volontari, hanno purtroppo lasciato in eredità dei danni ingenti al sottobosco. Il primo rogo in ordine di tempo, probabilmente doloso, si è acceso nel pomeriggio di domenica 4 aprile di Pasqua sopra Mura.

Qui si sono mossi i vigili del fuoco di Vestone e dell’antincendio boschivo dopo aver risposto ad alcune segnalazioni di allarme. E così si è evitato che il rogo si diffondesse, considerato anche il periodo di siccità per la penuria di piogge. L’altro incendio è divampato sopra Cortine di Nave bruciando due ettari e mezzo di sottobosco. In questo caso le fiamme erano divampate domenica sera e l’intervento si è reso necessario fino a quasi l’alba di ieri, lunedì 5 aprile di Pasquetta.

Come detto, il rogo si era acceso intorno alle 23,30 di domenica e ha impiegato sul posto gli antincendio boschivo da Nave, Caino, Bovezzo, Concesio e Sarezzo, oltre ai vigili del fuoco. E dopo il primo intervento di spegnimento, ieri mattina sono dovuti tornare sul fronte in fiamme per procedere con l’operazione definitiva e la bonifica. Così nel primo pomeriggio tutto è tornato tranquillo, ma resta evidente la zona incenerita. L’intervento ha richiamato sul posto anche i carabinieri forestali e la Comunità montana della Valtrompia.