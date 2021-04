Villanuova, studente ucciso da un malore: insegnante a processo

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 31 marzo, in tribunale a Brescia è iniziato il processo a carico di un’insegnante accusata di omicidio colposo nei confronti di un suo studente di 13 anni, morto l’11 aprile del 2014. I fatti si erano consumati a Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, quando l’intera classe terza media di cui faceva parte anche Alessio Quaini aveva raggiunto il municipio per una giornata dedicata alla legalità.

E lungo quegli scalini a salire si era mosso anche il 13enne, già affetto da una malattia cardiaca congenita. Tanto da accusare un malore che lo aveva stroncato durante il viaggio in elicottero verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo l’accusa, la docente sapeva di quelle difficoltà fisiche dell’alunno che avrebbe potuto raggiungere il luogo della conferenza anche in ascensore.

E di fronte a quel dramma erano stati inizialmente indagati anche i medici che avevano preso in cura il 13enne, poi archiviati. Nell’udienza di ieri i genitori del ragazzo si sono costituiti parti civili e il processo è stato aggiornato al 30 giugno.