Sabbio Chiese, incendio doloso brucia ettari di sottobosco alla Fratta

(red.) Nella notte tra lunedì 29 e ieri, martedì 30 marzo, sette ettari di sottobosco sono finiti in cenere sopra il parco della Fratta a Sabbio Chiese, in Valsabbia, a causa di un incendio sicuramente doloso appiccato da uno o più piromani. E in realtà la battaglia contro le fiamme era già stata lanciata lo scorso giovedì 25 marzo sempre nel territorio.

L’ultimo episodio, l’altra notte, ha visto gli autori muoversi e dare fuoco in diversi punti di innesco, poi sviluppati e ampliati a causa del forte vento. Le segnalazioni hanno raggiunto la Comunità montana della Valsabbia che ha subito coordinato l’intervento, sviluppato soprattutto a partire dall’alba di ieri, martedì.

Sul posto si sono mossi anche i vigili del fuoco insieme agli antincendio boschivi e a due elicotteri che si sono riforniti dalle acque del lago di Garda e da una vasca artificiale allestita sul posto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse ieri pomeriggio, prima di dare spazio alla bonifica. Sul rogo indagano i carabinieri forestali.