Nuvolento, pusher recidivo beccato e arrestato dai carabinieri

(red.) Lo scorso sabato pomeriggio 27 marzo un uomo di 39 anni albanese è stato arrestato dai carabinieri per la seconda volta – la prima nel 2018 – mentre spacciava dosi di cocaina ai clienti nella zona residenziale di Nuvolento, in Valsabbia, nel bressciano. I militari si sono mossi sulla base di alcune segnalazioni che parlavano di un continuo via vai per pochi minuti ciascuno sul posto e probabilmente per il fatto che tutte quelle persone cercavano la polvere bianca.

Ai carabinieri è stato sufficiente trascorrere qualche ora sulla zona, in appostamento, per verificare chi fosse il pusher, tra l’altro una vecchia conoscenza. Di fronte al fatto di averlo immortalato mentre cedeva una dose, è scattato il blitz con la perquisizione. Nell’abitazione del 39enne c’erano quaranta dosi di cocaina pronte da spacciare e un bilancino di precisione.