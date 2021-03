Gavardo, in strada con due auto non assicurate: coppia nei guai

(red.) L’altro pomeriggio, giovedì 25 marzo, una coppia bresciana di Vallio Terme è finita due volte nei guai nell’arco di poco più di un’ora a Gavardo, in Valsabbia, per essere a bordo di due auto, entrambe non assicurate. Gli agenti della Polizia locale stavano usando lo strumento del Targa System per un normale posto di blocco lungo la strada, quando hanno fermato un’Opel Corsa con a bordo la coppia.

Di fronte al fatto che il veicolo non era assicurato da mesi, è stato disposto il sequestro e i due sono dovuti tornare a casa in qualche modo. Ma dopo un’ora davanti al sistema tecnologico si è affacciata un’altra vettura, stavolta una Bmw.

E la sorpresa è stata tanta quando gli operatori hanno notato che il conducente era lo stesso fermato prima e che si era messo alla guida dell’auto della moglie. Ma anche questa era priva dell’assicurazione ed è scattato un nuovo sequestro.