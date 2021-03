Odolo, avvisa la moglie ma non torna a casa. Si cerca un 59enne

(red.) Questa mattina all’alba, martedì 16 marzo, con il favore della luce, sono iniziate le ricerche per trovare un uomo di 59 anni di origine albanese e di cui da ieri sera, lunedì 15, non si hanno notizie. E’ successo a Odolo, in Valsabbia, nel bresciano, da dove l’uomo, Lizi Xhavit, ha chiamato nella prima serata di ieri la moglie avvisandola che stava tornando a casa.

Ma il 59enne non è più tornato e da ieri è anche irreperibile. Proprio la moglie ha denunciato la scomparsa attivando i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del Soccorso alpino che hanno attivato il centro di ricerche nel campo sportivo di Odolo.