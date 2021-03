Coronavirus, operativo l’hub vaccinale di Nozza di Vestone

(red.) È attivo da oggi, 10 marzo, il Centro per la vaccinazione anticovid19 di Nozza di Vestone allestito all’interno della Sede Territoriale di ASST Garda situata in via Reverberi 2.

Presso il Centro di Nozza vengono eseguite le vaccinazioni per i cittadini di età superiore a 80 anni (compresi i nati nel 1941) domiciliati nei comuni dell’alta Valle Sabbia (Barghe, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano e Vestone) che hanno fissato l’appuntamento tramite il proprio Comune.

Il Centro è operativo, con due ambulatori, nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 9. Complessivamente verranno somministrate, ogni giorno, 156 prime dosi e, a partire dal 31 marzo, inizierà la somministrazione delle seconde dosi.

L’equipe di ASST Garda è composta da 2 medici, 2 infermieri e 1 infermiere dedicato alla diluizione delle dosi vaccinali. Inoltre hanno dato la propria disponibilità un Medico di Medicina Generale di Barghe e uno di Vobarno.

Sono presenti anche i volontari della Protezione Civile impegnati nell’attività di triage (misurazione temperatura e disinfezione delle mani) e nella sorveglianza post vaccino.

Con il Centro di Nozza di Vestone si sta completando l’apertura dei punti vaccinali di ASST Garda che comprendono i 4 hub di Gavardo, Leno, Lonato del Garda e Manerbio, già attivi, la sede di Bagolino, dove si è conclusa la somministrazione delle prime dosi, e la sede di Gargnano che verrà aperta venerdì 12 marzo.

“Le sedi decentrate di Nozza di Vestone, Bagolino e Gargnano – dichiara il Direttore Generale Carmelo Scarcella – sono state attivate per facilitare l’accesso alla vaccinazione dei cittadini over80 che vista la viabilità stradale e la distanza da Gavardo – hub di riferimento per la Valle Sabbia – avrebbero potuto riscontrare dei disagi nell’accedere alla vaccinazione. Ringrazio il Presidente della Comunità Montana Valle Sabbia Giovanmaria Flocchini per aver sostenuto questo progetto, le Amministrazioni Comunali per aver raccolto le adesioni, i volontari ed i Medici di Medicina Generale presenti ed il personale di ASST Garda che collabora attivamente nella somministrazione dei vaccini.”

“Un servizio importante – sottolinea il Presidente della Comunità Montana Valle Sabbia Giovanmaria Flocchini – per i cittadini over80 dell’alta Valle. Credo che insieme ai Comuni e ad ASST Garda si sia raggiunto un risultato importante nell’avvicinare il servizio alle persone, evitando spostamenti, e favorendo così la somministrazione dei vaccini che rappresentano un traguardo importante per tutti noi ma, soprattutto, per le categorie più fragili.”