Si accascia per strada: 84enne perde la vita a Nozza di Vestone

(red.) Ha perso la vita così, accasciandosi improvvisamente in mezzo alla strada. E’ capitato sabato nel tardo pomeriggio a una signora anziana abitante a Nozza di Vestone.

La tragedia si è verificata nel centro valsabbino in via Giacomo Matteotti, intorno alle 18, quando una donna di 84 anni è stata colpita da un malore ed è spirata per strada, a poca distanza da casa propria.

In quel momento passava un veicolo dei vigili del fuoco di Salò che rientrava da un intervento e s’è fermato: i pompieri sono scesi cercando di prestare aiuto all’anziana e tentando di rianimarla. Poco più tardi sono arrivati i sanitari del gruppo di soccorso di Vestone, ma purtroppo, nonostante il prolungarsi dei tentativi, non è stato possibile salvare la vita alla povera donna.