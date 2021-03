Bagolino, travolto dalla sua auto che parte all’improvviso

(red.) Questa mattina, martedì 2 marzo, un uomo di 67 anni è rimasto vittima di un drammatico investimento stradale con la propria auto a Bagolino, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 9,15 in via di Mezzo, in località Ponte Caffaro, quando sembra che l’uomo non riuscisse a mettere in moto la propria vettura. A quel punto sarebbe sceso raggiungendo il cofano per cercare di capire cosa fosse successo, ma in quegli istanti l’auto sarebbe partita da sola e lo ha travolto per poi fermarsi.

Quanti hanno assistito all’incidente hanno allertato i soccorsi facendo arrivare un’ambulanza di Ponte Caffaro, l’elicottero, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Lo sfortunato 67enne, che sarebbe in gravi condizioni, è stato imbarcato a bordo dell’elicottero verso l’ospedale Civile di Brescia in codice rosso.