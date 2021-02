Gavardo, scontro tra tre auto sulla 45 bis: conducenti feriti lievi

(red.) Questa mattina, martedì 23 febbraio, intorno alle 7,30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto sulla tangenziale 45 bis all’altezza di Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano. L’impatto, le cui cause sono ancora tutte da ricostruire, ha provocato qualche danno soprattutto ai veicoli, ma per fortuna solo ferite lievi ai tre conducenti. La chiamata al 112 ha fatto muovere sul posto l’automedica e due ambulanze da Nuvolento e dei Volontari del Garda, insieme agli agli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco.

Mentre la Polizia si è occupata di vagliare la dinamica e di disporre prima la chiusura e poi la parziale riapertura della carreggiata, i vigili del fuoco si sono mossi per ripulire propria la strada dai rottami. I tre conducenti, di cui due 26enni e un 44enne, sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza e all’ospedale Civile di Brescia.