Salta il carnevale di Bagolino, niente eventi e stop agli alcolici

(red.) Nel corso della mattinata odierna si è svolta, presso questa Prefettura di Brescia, una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per esaminare i diversi profili connessi all’attuazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale del Comune di Bagolino che prevede il divieto, tra i l 14 ed 15 febbraio, di ogni iniziativa celebrativa del carnevale con l’intento di evitare possibili, pericolosi assembra menti e prevenire i profili di ordine e sicurezza pubblica che si sono registrati nelle edizioni più recenti.

Durante l ‘incontro, al quale hanno partecipato il Sindaco di Bagolino ed i rappresentanti delle Forze dell’ordine, è stato posto in evidenza i l fatto che, soprattutto negli ultimi anni, il carnevale ha perso le sue connotazioni culturali e folcloristiche per trasformarsi in una mera occasione per eccedere nel consumo di bevande alcoliche soprattutto tra i più giovani che, a migliaia, raggiungono quella località. L’ordinanza sindacale intende dare una risposta a tali problemi, sia attraverso il divieto di qualsiasi manifestazione, sia attraverso l ‘introduzione di mirate limitazioni al consumo ed alla vendita di alcolici.

Il Comitato ha concordato sull’attivazione di un dettagliato piano di controlli – che verrà definito nel corso di un apposito tavolo tecnico da tenersi in Questura – alla cui realizzazione concorreranno tutte le Forze di Polizia, la Polizia Locale e i volontari.

In tale contesto, è stata prevista un’attenta azione di filtraggio delle principali vie di accesso al centro storico, e sono stati concordati estesi controlli sul tasso alcolico degli automobilisti, nonché presso i singoli esercizi di vicinato per sanzionare eventuali comportamenti i n contrasto con la normativa anti-covid.

A riguardo, non si esclude l’adozione di pesanti provvedimenti sanzionatori anche nei confronti dei gestori qualora dimostrassero scarsa attenzione a l tema della pandemia e a tutte le misure di prevenzione dettate dalle disposizioni vigenti.

L’intento di tutte le istituzioni coinvolte è quello di restituire al carnevale di Bagolino quella dimensione culturale e di comunità che, in ragione degli episodi registrati negli ultimi anni, si è andata perdendo fino a diventare una mera occasione per eccedere nell’abuso di alcool.