Pericolo valanghe, torna chiusa la strada del Passo Crocedomini

(red.) Questa mattina di sabato 6 febbraio il nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia, al termine di un sopralluogo in Gaver, ha dato disposizioni per la chiusura della strada provinciale Sp 669 “del Passo Crocedomini” a causa dell’elevato pericolo di slavine e valanghe.

La Sp 669, come del resto la Sp 345 “delle Tre Valli”, è stata già chiusa diverse volte in questo inverno ricco di neve e quando la temperatura sale il pericolo di distacchi della massa nevosa aumenta considerevolmente.

Per dare la possibilità di scendere alle persone presenti nella valle, è stato deciso di chiudere la strada a partire dalle ore 18. La Sp 669 risulta sbarrata dal km 18+200, dopo l’abitato di Val Dorizzo., nel comune di Bagolino in Valle Sabbia.