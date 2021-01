Prevalle, incendio sul tetto di una palazzina: residenti sfollati

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 21 gennaio, diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a compiere un intervento di spegnimento di un incendio in via IV Novembre a Prevalle, in Valsabbia, nel bresciano. La centrale operativa ha ricevuto una richiesta di aiuto intorno alle 16,30 nel momento in cui si vedevano le fiamme e il fumo provenire dal tetto dell’abitazione su tre piani.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Cinque persone che abitano la palazzina sono state evacuate e per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Gli operatori antincendio si sono occupati di spegnere le fiamme sul tetto della palazzina principale e anche di una vicina.

Subito dopo si è provveduto con la messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono da ricostruire, forse legate a un corto circuito al pannello fotovoltaico presente sulla copertura. Nel frattempo i residenti sfollati hanno trovato altre sistemazioni in attesa di poter rientrare in casa.