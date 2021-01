Coronavirus, marito e moglie muoiono a pochi giorni di distanza

(red.) Di storie drammatiche come queste e connesse alla pandemia da Covid-19 nel bresciano si registravano soprattutto nel corso della prima ondata gli scorsi marzo e aprile, quando le vittime erano a decine ogni giorno. Ma anche in questa seconda ondata prolungata non mancano episodi del genere. Come scrive Bresciaoggi, una coppia formata da Giovanni e Rosa Maria Longo, di 83 e 84 anni, si è spenta a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra a causa delle complicanze del virus ed entrambi ricoverati all’ospedale di Gavardo.

Giovanni era giunto in ospedale alla vigilia dell’Epifania e in seguito il suo quadro sanitario si è aggravato fino al decesso di mercoledì 13 gennaio. La moglie Rosa, invece, con la quale era stato insieme per 54 anni, era stata ricoverata il 9 gennaio nell’ospedale valsabbino dove ieri, domenica 17 gennaio, è giunta la morte. Da oltre dieci anni abitavano a Salò.