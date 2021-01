Gavardo, scontro tra due auto in galleria San Biagio: ferite due donne

(red.) Questa mattina, mercoledì 13 gennaio, pochi minuti prima delle 7 si è verificato un incidente stradale sulla statale 45 bis in territorio di Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano. Due auto condotte da una 28enne e una 45enne, per cause da accertare, si sono scontrate all’interno della galleria San Biagio. Subito dopo l’impatto la circolazione è stata interrotta per consentire i soccorsi alle due automobiliste, di rimuovere i mezzi incidentati e mettere in sicurezza la strada.

L’allerta ai soccorsi ha fatto giungere sul posto l’automedica, due ambulanze da Nuvolento e Roé Volciano, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Le due donne, non in gravi condizioni, sono state condotte all’ospedale di Gavardo. La strada è stata poi riaperta alla circolazione.