Treviso Bs, famiglia isolata da un metro di neve. Arriva (inutile) la mega ruspa

(red.) Le abbondanti precipitazioni nevose non mancano di provocare disagi in provincia di Brescia. L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da Cavacca di Treviso Bresciano, in Valsabbia, dove una famiglia è rimasta isolata. In particolare, padre, madre e due bambine che oggi, giovedì 7 gennaio, sarebbero dovute rientrare a scuola, non erano in grado di uscire dalla loro abitazione in una strada privata.

Oltre al problema del foraggio di alcune mucche presenti in quella località. Sul posto si erano addensati fino a un metro di fiocchi di neve. Di fronte a quella situazione, la Protezione civile allertata ha inviato sul posto una ruspa da Milano. Ma il mezzo ha dovuto rinunciare al lavoro a causa della strada troppo stretta. A questo punto dovrà essere il Comune ad attivarsi con i propri mezzi.