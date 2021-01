Roé Volciano, polpette avvelenate in strada. Lanciato allarme

(red.) Alcuni pezzi di carne trovati in strada l’altro giorno, domenica 3 gennaio, ma anche il giorno precedente a Roé Volciano, in Valsabbia, nel bresciano. Si tratta di possibili polpette avvelenate che proprio domenica un attivista della Lega per l’abolizione della caccia ha trovato mentre si muoveva con il proprio cane.

Per fortuna l’animale non ha ingurgitato il boccone che potrebbe contenere un topicida. L’allerta ha raggiunto i carabinieri, poi l’Ats che ha inviato un veterinario per prelevare quei pezzi di carne da analizzare. Ora si attendono risultati, con il Comune diretto interessato.