Treviso Bs, crolla per neve il tetto di una casa dismessa: strada chiusa

(red.) Le abbondanti nevicate di questi giorni a cavallo con il Capodanno non mancano di provocare disagi non solo sulla circolazione stradale, ma anche sulla stabilità di alcuni edifici dismessi. A Treviso Bresciano, in Valsabbia, i vigili del fuoco hanno fatto disporre la chiusura della provinciale 56 che porta verso Vestone.

Un’abitazione dismessa da tempo, a causa della neve, ha visto il tetto crollare sotto il peso della coltre bianca. Per l’edificio sarà necessaria la demolizione per assicurare la messa in sicurezza della zona e quindi la strada resterà chiusa alla circolazione.