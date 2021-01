Coronavirus a Brescia, morto un altro medico. Aveva 67 anni

(red.) A causa della seconda ondata della pandemia in corso che continua a premere duramente, non solo i pazienti perdono la vita, spesso anche per patologie pregresse. Nelle ore precedenti a sabato 2 gennaio nel bresciano ha perso la vita anche un medico, stroncato dal Covid-19. Si tratta di Gilberto Forioli, medico di famiglia e specialista in Oftalmologia.

Residente a Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, avrebbe compiuto 68 anni tra pochi giorni, il prossimo 7 gennaio. L’annuncio del decesso del camice bianco bresciano è arrivato dal presidente dell’Ordine dei medici bresciani Ottavio Di Stefano. Il nome di Forioli si aggiunge nel triste elenco di 277 medici colpiti e uccisi dal coronavirus, di cui 98 durante questa seconda ondata.

Il professionista era ricoverato da cinque settimane all’ospedale Civile di Brescia, ma niente da fare. La camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’ospedale di Gavardo e oggi pomeriggio, sabato 2 gennaio, alle 14,30 sarà celebrato il funerale nella chiesa di Villanuova prima della tumulazione al cimitero di Polpenazze. Forioli, che faceva parte anche dell’Avis di Gavardo, è la quattordicesima vittima del Covid-19 in provincia di Brescia dall’inizio dell’emergenza.