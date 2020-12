Coronavirus a scuola, focolaio all’asilo di Roé Volciano. Si rientra l’11

(red.) Il prossimo 7 gennaio per la maggior parte degli studenti bresciani sarà il momento del ritorno a scuola, anche in presenza, dopo le feste di Natale. Ma per l’asilo “Angeli Custodi” di Roé Volciano, in Valsabbia, il nuovo inizio dovrà essere spostato in avanti di qualche giorno. Infatti, come danno notizia dal Comune e dalla stessa dirigenza dell’asilo, si è sviluppato un focolaio di Covid-19.

Di conseguenza i bambini potranno tornare alle attività scolastiche da lunedì 11 gennaio. Prima di tornare, si procederà con la sanificazione dei locali, mentre i genitori dovranno tenere monitorati i figli, anche dopo una visita dal pediatra, prima di mandarli a scuola.