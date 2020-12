Pertica Bassa, bimba con febbre ma non è raggiungibile. Arrivano i vvf

(red.) E’ stata una notte complicata quella appena trascorsa, tra martedì 29 e oggi, mercoledì 30 dicembre, per una famiglia che abita a Pertica Bassa, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo poco prima della mezzanotte quando una bimba di solo un anno e mezzo ha accusato una febbre molto alta.

L’allerta ai soccorsi per far portare la piccola in ospedale per i controlli del caso ha fatto muovere sul posto un’ambulanza, che però, a causa della neve e del pendio, faticava a raggiungere il posto.

Quindi, sono stati chiamati i vigili del fuoco di Vestone che si sono armati di un mezzo per raggiungere la località, prendere in carico la bambina e affidarla ai sanitari per farla portare a valle. Da lì la bimba è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo.