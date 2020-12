Polizia scopre spaccio di droga tra giovani in Valsabbia: tre indagati

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 21 dicembre gli agenti bresciani della Polizia locale della Valsabbia sono stati impegnati in una serie di attività di controllo, anche per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo senso, sono stati analizzati parchi e altre zone di periferia portando a individuare 32 persone, di cui 5 segnalate per possesso di droga.

E a una di queste era stata anche ritirata la patente. Gli agenti sono arrivati a ricostruire un’intensa e ramificata attività di spaccio tra giovani e accertando cento episodi di cessione di droga. Per questo motivo, tre sono stati indagati dalla procura dei minori e altri dodici segnalati alla prefettura di Brescia come consumatori.