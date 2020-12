Roé Volciano, frontale tra auto e moto: centauro 16enne soccorso

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 15 dicembre, una moto e un’auto sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale in via Marconi a Roé Volciano, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 14 quando un 16enne in sella alla sua Motard 125 stava viaggiando verso i Tormini. Dal senso opposto, invece, proveniva una Ford che si era messa al centro della carreggiata in attesa di svoltare a sinistra.

A quel punto il giovane, che pare andasse a velocità sostenuta, non è riuscito a frenare in tempo e colpendo in pieno una fiancata dell’altro veicolo. Lo scontro ha avuto un effetto rimbalzo facendo finire il giovane centauro a terra e dolorante. Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica, l’elicottero, un’ambulanza dei Volontari del Garda e anche la Polizia stradale per ricostruire la dinamica.

Ad avere la peggio, come spesso succede in questi casi, è stato il motociclista imbarcato a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia. Lui è sempre rimasto cosciente e, nonostante le condizioni siano ritenute gravi, non è in pericolo di vita.