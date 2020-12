Maltempo e neve, pericolo valanghe sul Gaver: chiusa la provinciale

(red.) Non solo l’alta Valcamonica, dove tra l’altro alcuni turisti incauti sono rimasti bloccati nella neve. Anche in un’altra parte della provincia di Brescia, in Valsabbia, le nevicate stanno provocando dei disagi anche sul fronte della viabilità. Da questo punto di vista c’è il timore per il Gaver, dopo che l’altro pomeriggio, sabato 5 dicembre, è stata chiusa la provinciale 669 dopo Valle Dorizzo per il pericolo di valanghe.

Una situazione che potrebbe verificarsi dopo i grossi accumuli di neve di questi giorni e il rialzo delle temperature in quota. Nella giornata di oggi, lunedì 7 dicembre, il nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia svolgerà un sopralluogo sul posto per valutare se sia possibile riaprire la strada fino al Gaver.