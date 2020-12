Dpcm e divieto spostamento tra Comuni, Ponte Caffaro e Storo protestano

(red.) Quella tra Ponte Caffaro di Bagolino e Storo è una vicenda simbolo delle proteste lanciate in questi giorni intorno ai primi di dicembre sul fatto di non poter uscire dal proprio Comune di residenza. Una critica che viene lanciata soprattutto dai paesi più piccoli, quelli di montagna. La particolarità, in questo caso, sta nel fatto che Ponte Caffaro e Storo, l’uno in provincia di Brescia e l’altro in quello di Trento, quindi in un’altra regione, sono separati da 30 metri di distanza attraverso un ponte.

E ieri, domenica 6 dicembre, quello stesso territorio è stato teatro di una manifestazione di protesta pacifica. Un’iniziativa alla quale hanno partecipato oltre 200 persone, tutte mantenendo il distanziamento. Si parla di commercianti, cittadini e clienti di Ponte Caffaro che si sentono isolati di fronte al fatto di non poter raggiungere la vicina Storo anche per una serie di servizi. Ma non solo, perché ci sono anche residenti e clienti nella sponda trentina che avevano in programma delle attività in quella bresciana lombarda e non possono sostenerle.

Ponte Caffaro e Storo sono legate tra di loro dal traffico, sia commerciale che turistico e ora il fatto di non potersi spostare tra Comuni li mette in difficoltà. E per manifestare la loro vicinanza, erano presenti anche il sindaco di Bagolino Gianzeno Marca e quello di Storo Nicola Zontini. Dalla manifestazione è arrivata una voce unica: la richiesta al Governo di rivedere il dpcm e consentire almeno di riaprire i confini tra i due paesi.