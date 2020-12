Alla Valle Sabbia il bando regionale “Enjoy the outdoors in Lombardy!”

(red.) “Incrementare l’incoming turistico in Valle Sabbia attraverso la promozione delle eccellenze artistiche, culturali, storiche, enogastronomiche, sportive ed escursionistiche intercettando proprio quei fussi provenienti sia dal territorio nazionale, che da quello tedesco” conqueste parole Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità montana valsabbina, presenta Enjoy the outdoors inLombardy!, il progetto che ha consentito alla Valle Sabbia di vincere il bando di Regione Lombardia. “È un’importante iniziativa poiché il turismo rappresenta un fondamentale volano per l’economia eil commercio locale, soprattutto in un periodo di pandemia in cui questo settore ha subito gravidanni”.

“Enjoy the outdoors in Lombardy!”, progetto per il quale saranno investiti complessivamente 10.000 euro, ha come primario obiettivo quello di rafforzare la brand identity del territorio attraverso un’intensa attività di comunicazione online rivolta al target nazionale e tedesco: due dei più importanti mercati per la Valle Sabbia. La campagna digital prevede concretamente la valorizzazione turistica di tutte quelle attività che da sempre caratterizzano l’offerta escursionistica valsabbina come outdoor, sport e active holiday, che coinvolgono da un lato le famiglie e dall’altro gli sportivi. E per farlo verranno utilizzati videopromozionali, operazioni display su Google, ma anche campagne social con sponsorizzazioni ed anche più tradizionale con la pubblicazione di advertorial su alcune delle più autorevoli testate tedesche dedicate al mondo della bicicletta come “Bike Aktiv Urlaub”.

Regione vuole, con questa iniziativa, promuovere fattivamente il rilancio turistico dei territori di Brescia e Bergamo, colpiti in modo eccezionale dalla pandemia del Covid-19, con un bando, rivolto sia a soggetti pubblici che privati, promosso dall’Assessore al Turismo Lara Magoni, per offrire a queste province la possibilità di essere protagoniste e peragevolare la rinascita della Lombardia valorizzando il patrimonio turistico di ciascuna zona. Il progetto culminerà nella primavera 2021 con la promozione della nuova stagione turistica.