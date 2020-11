Prevalle, due 14enni contro la casa di un consigliere. Lui li insegue

(red.) In una sera precedente a martedì 24 novembre un consigliere comunale di Prevalle, nel bresciano, è finito nel mirino di una coppia di ragazzini che ha colpito l’abitazione dell’amministratore in via Tresanda per poi farsi inseguire in bicicletta dallo stesso consigliere. Lui stesso, interpellato da Bresciaoggi, ha detto di essere tornato a casa e di aver sentito un rumore e due colpi. Erano stati inferti alla vetrata della porta di ingresso andata in frantumi e con all’interno una bottiglia di acqua aperta.

Il padrone di casa si è così messo al loro inseguimento notando che i due erano 14enni, quindi giovanissimi. Uno è fuggito e l’altro è caduto nel momento di correre. Sul posto sono giunti i carabinieri insieme a un’ambulanza, occupandosi anche del soccorso del giovane che aveva una mano ferita dopo averla usata per infrangere il vetro.

Lui, residente a Paitone, insieme all’altro di Salò, poi rintracciato, sono stati denunciati per danneggiamento e sono stati anche multati con 400 euro per essere fuori dal loro Comune di residenza senza motivo. Ora saranno le loro famiglie a occuparsi di risarcire il danno. Tra l’altro, i due 14enni fermati non sono nuovi agli episodi contro la legge. Nell’ottobre del 2019 avevano partecipato al furto in casa di un amico a Nuvolento.