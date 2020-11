Bagolino, fiamme di notte in una casa disabitata. Arrivano i Vvf

(red.) Nella notte inoltrata di ieri, domenica 22 novembre, i vigili del fuoco da Brescia e da Trento sono stati impegnati in un’operazione di spegnimento di un incendio divampato ai danni di una casa disabitata in via Quadri a Ponte Caffaro di Bagolino, in Valsabbia.

Visto l’orario e il fatto che l’edificio fosse disabitato non si sono registrati feriti. Gli operatori antincendio hanno usato lo schiumogeno per fermare le fiamme e in seguito hanno proceduto con la messa in sicurezza. Gli stessi vigili del fuoco stanno anche cercando di ricostruire le cause del rogo.