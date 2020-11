Prevalle, ladri di notte nel negozio: rubate stufe e arredi

(red.) Nella notte tra domenica 1 e ieri, lunedì 2 novembre, il negozio “Edilcasa” di Prevalle, in Valsabbia, nel bresciano, che vende prodotti edili e, da qualche tempo, anche stufe e altri arredi, è finito nel mirino dei ladri. E’ successo in via Industriale dove i malviventi, che probabilmente avevano studiato il piano di attacco in ogni dettaglio, hanno prima rimosso la corrente elettrica dall’intero stabile per non rischiare di finire ripresi dalle telecamere.

Poi hanno tagliato il catenaccio e si sono introdotti. Nel loro mirino c’erano le stufe – ne hanno rubate oltre una decina – insieme ad altri elementi di arredo che hanno poi caricato a bordo di furgoni per assicurarsi la fuga. Si parla di un bottino di 40 mila euro e ieri mattina, quando i titolari hanno notato le conseguenze del furto, persino di qualche resto alimentare, non hanno potuto fare altro che denunciare l’episodio ai carabinieri.