Gavardo, due bambini si perdono tra i sentieri. Ritrovati a Vallio Terme

(red.) Si è conclusa ieri pomeriggio, domenica 25 ottobre, con il lieto fine la disavventura di due bambini di 9 e 11 anni che, partiti con i genitori e il loro cane in un’escursione tra i sentieri di Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, si erano ritrovati da soli. I due, entrambi di Brescia, erano con le famiglie sul Monte Magno tra Gavardo e Vallio Terme quando a un certo punto si sono ritrovati da soli e hanno perso l’orientamento.

Gli stessi genitori hanno provato a chiamarli, ma senza esito. La preoccupazione è aumentata con il passare delle ore, soprattutto per evitare che si arrivasse a sera e con il buio senza riuscire a ritrovarli. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco con i carabinieri da Salò e Gavardo, il Soccorso alpino e anche la Polizia locale della Valsabbia.

Per fortuna i due ragazzini hanno poi incontrato due donne che li hanno aiutati a raggiungere una frazione del centro abitato di Vallio Terme. Qui sono arrivati i carabinieri del Nucleo di Salò che hanno recuperato i due bambini, in buone condizioni, per poi riaffidarli alle famiglie.