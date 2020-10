Prevalle, operaio cade in fabbrica: è grave. Soccorso in elicottero

(red.) Questa mattina, lunedì 12 ottobre, un operaio di 56 anni è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro all’interno di una fabbrica a Prevalle, in Valsabbia, nel bresciano. E’ accaduto nei minuti intorno alle 7 in via Campi Grandi dove pare che l’addetto, un ivoriano, si trovasse su alcuni gradini di una scala.

A un certo punto, per cause da accertare e non si esclude nemmeno il malore, l’operaio è caduto a breve distanza finendo a terra e perdendo i sensi dopo aver sbattuto la testa. Subito i colleghi che erano con lui hanno allertato i soccorsi facendo arrivare sul posto l’elicottero, l’automedica e un’ambulanza da Nuvolento.

Presenti anche i tecnici dell’Azienda socio sanitaria del Garda per verificare se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate, mentre i carabinieri stanno indagando sull’infortunio. Lo sfortunato operaio, che ha riportato un violento trauma cranico, è stato imbarcato sul velivolo e diretto in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.