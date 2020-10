Villanuova, non rispetta misure anti-Covid: locale chiuso 10 giorni

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 9 ottobre un altro locale pubblico in provincia di Brescia è stato costretto a chiudere a causa della mancata osservanza delle disposizioni sanitarie contro il contagio da Covid-19. L’ultimo a finire nella rete è stato un esercizio pubblico di Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, che l’altro giorno, mercoledì 7 ottobre, si è visto notificare il provvedimento di chiusura per dieci giorni da parte della prefettura di Brescia.

L’atto, presentato dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa, è scattato dopo che un controllo aveva fatto emergere il mancato rispetto delle regole al momento della riapertura. Infatti, alcuni addetti non indossavano i dispositivi di protezione individuale, ma non veniva nemmeno misurata la temperatura all’ingresso. Per questo motivo sono scattati i sigilli.