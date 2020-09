Motociclista di 43 anni perde la vita a Idro

(red.) Un altro motociclista ha perso la vita nel primo pomeriggio di questo sabato 19 settembre sulle strade della provincia di Brescia.

La vittima è un centauro di 43 anni che intorno alle 15 stava procedendo lungo la ex Statale del Caffaro in direzione Vestone quando, arrivato a Idro in località Tre Capitelli, secondo la prima ricostruzione non ha potuto evitare l’impatto della sua Yamaha MT-07 contro il lato posteriore destro di una Audi A6 che si stava immettendo in via Val De Fabe, una strada laterale, proveniendo dalla direzione opposta.

L’uomo è stato soccorso e i passanti hanno subito lanciato l’allarme al 112, sul posto è giunta anche l’eliambulanza, ma per il 43enne è stato tutto inutile. La Polizia Stradale ha dovuto chiudere completamente la strada e quasto ha provocato gravissimi disagi per il traffico nella zona, con lunghe code.