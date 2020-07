Sabbio Chiese, nella pieve di Sabbio Sopra spunta un altro affresco

(red.) Il territorio e gli edifici culturali della provincia di Brescia rappresentano uno scrigno d’arte anche nel momento in cui, per caso, vengono alla luce nuove opere. E’ quanto emerge a Sabbio Chiese, in Valsabbia, nel bresciano, all’interno della piccola chiesa di Sabbio Sopra dedicata al patrono San Martino. Nel 2015, nel momento in cui era stata spostata la pala d’altare del ‘500 per sottoporla a una serie di restauri finanziati dalla Fondazione Civiltà Bresciana e dai fedeli, era emerso un polittico del ‘400 con la Madonna e il Bambino e i Santi Stefano e Martino.

Nelle settimane precedenti a lunedì 27 luglio, procedendo con la pulizia dietro un’altra opera, grattando lungo la parte ammalorata sono emersi i resti di un affresco che raffigura una crocifissione. Una situazione che ha portato a nascere in paese una cordata per finanziare i restauri e ripianare i debiti della parrocchia. Nel frattempo la stessa comunità religiosa con il municipio hanno deciso di organizzare una visita ogni mese proprio alle due opere ritornate alla luce, mentre tra agosto e novembre ci saranno due inaugurazioni dei lavori effettuati.