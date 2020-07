Valvestino, esce di strada tra i tornanti. Motociclista in ospedale

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 22 luglio, un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima di una caduta in moto lungo i tornanti che costellano la provinciale 58 in territorio di Valvestino, tra la Valsabbia e il lago di Garda, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 15 quando il giovane era in sella alla sua Ktm. A un certo punto, nel momento di attraversare alcuni tornanti, è stato sorpreso da una curva e ha compiuto un vero e proprio volo atterrando poco più avanti sulla strada.

Così è stato sbalzato dalla sella ed è finito a terra. E’ sempre rimasto cosciente, ma vista la dinamica al vaglio delle forze dell’ordine sono stati allertati subito i soccorsi. Sul luogo si è mossa un’ambulanza da Ponte Caffaro insieme all’elicottero. Imbarcato sul velivolo, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia con prognosi riservata, ma pare non essere in pericolo di vita.