Preseglie, 14enne cade dalla moto sulla pista da cross di Galaello

(red.) Questa mattina, sabato 18 luglio, una ragazzina di 14 anni è rimasta vittima di una caduta in moto mentre si muoveva sulle piste dell’impianto da cross di Galaello a Gazzane di Preseglie, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 10,30 quando la giovanissima era impegnata nella corsa. Ma a un certo punto qualcosa non è andata per il verso giusto e la giovane è caduta a terra, riportando diversi dolori.

Subito sono stati allertati i soccorsi facendo arrivare sul posto due ambulanze, oltre all’elicottero da Brescia e anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. La 14enne è stata imbarcata sul velivolo in codice giallo verso il Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia. Non è la prima volta che un ragazzo resta coinvolto in un infortunio nell’impianto sportivo: era successo anche due settimane fa, lo scorso 5 luglio.