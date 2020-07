Valsabbia, controlli della Locale: ubriachi e un mezzo non assicurato

(red.) Nel fine settimana appena trascorso tra sabato 4 e domenica 5 luglio gli agenti bresciani della Polizia Locale della Valsabbia sono stati impegnati in una serie di controlli per evitare il transito di mezzi condotti da persone sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Gli operatori si sono mossi lungo le strade principali tra Vestone, Roé Volciano, Sabbio Chiese e Villanuova sul Clisi e non sono mancati i risultati. sbronze.

100 automobilisti sono stati sottoposti al test dell’alcol e tre di loro avevano ecceduto con la bottiglia. Tra l’altro, due erano donne che avevano un livello talmente alto di alcol da incassare una denuncia penale e farsi ritirare la patente. Il terzo beccato, invece, era un neopatentato che è stato anche sanzionato. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno anche sequestrato un mezzo che da un mese viaggiava con l’assicurazione scaduta. Il bilancio conta anche circa settanta sorpassi vietati e superamenti dei limiti di velocità.