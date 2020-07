Gavardo, trauma per un anziano caduto nel giardino di casa: soccorso

(red.) Ieri mattina, venerdì 3 luglio, in località Limone a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, sono giunti i carabinieri della compagnia di Salò e due mezzi di soccorso a causa di un uomo di 92 anni rimasto vittima di un infortunio domestico. E’ successo pochi minuti prima delle 10,30 quando l’anziano, per cause da accertare, è caduto nel giardino della sua abitazione.

Subito sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto l’automedica e un’ambulanza da Roé Volciano, oltre ai militari. L’uomo, che aveva riportato un trauma cranico e una ferita, è sempre rimasto cosciente, ma vista l’età avanzata è stato preso in carico in codice rosso e trasportato all’ospedale di Gavardo. In seguito il suo quadro sanitario è stato ridimensionato con un più tranquillo codice giallo. Tuttavia, resta in osservazione.