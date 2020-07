Le stelle e la Rocca di Anfo: spettacolo nello spettacolo

(red.) Da sempre la scomparsa del sole e la conseguente comparsa del cielo stellato e, ovviamente, della luna è uno spettacolo che affascina gli uomini: proprio per ammirare questo fenomeno naturale e misterioso sono stati organizzati tre speciali appuntamenti presso l’osservatorio d’eccezione della Rocca d’Anfo!

In occasione delle notti di plenilunio dell’estate 2020, ovvero domenica 5 luglio, lunedì 3 agosto e mercoledì 2 settembre, la fortezza napoleonica valsabbina torna infatti a svelarsi ai visitatori alla luce della luna grazie a speciali tour panoramici con anche la possibilità di fare un pic-nic sotto le stelle.

I tour, che richiedono inoltre un abbigliamento adeguato per un percorso di montagna e si terranno anche in caso di maltempo, inizieranno alle 19.30 con partenza dalla Caserma Zanardelli, per terminare dopo circa tre ore con la visita alla batteria Rolando, appena inaugurata lo scorso 20 giugno, che, unitamente alla Batteria Tirolo e Belvedere, costituisce la linea difensiva verso il Tirolo. Oltre a questi due, i tour toccheranno alcuni degli edifci più importanti del complesso militare napoleonico come la Caserma della Gola e il Belvedere da cui ammirare il magnifco lago d’Idro illuminato dalla luna piena.

Ma non fnisce qui, le opportunità di visita in Rocca d’Anfo raddoppiano. oltre ai tour guidati infatti che nei mesi di luglio ed agosto si terranno il lunedì e il venerdì alle ore 9.30, il mercoledì alle ore 14.30, il sabato e la domenica alle ore 9.00-9.30 e 14.30-15.00, l’infopoint situato all’interno della Caserma Zanardelli, resterà aperto anche nei giorni di martedì e giovedì, per consentire ai turisti di passaggio di conoscere e godere delle bellezze storiche e naturalistiche di questo complesso.

La prenotazione è obbligatoria e i posti disponibili sono limitati. Per info e prezzi info@vallesabbia.info – 375 6221121 Info Point : lunedì- venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00; sabato e domenica dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.