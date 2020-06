Gavardo, scatti e video pedopornografici sui cellulari. Arrestato

(red.) Lui era finito nel mirino di un’inchiesta partita da Milano, ma in seguito escluso e nel frattempo la stessa indagine ha raggiunto anche Brescia. E per lo stesso uomo, un 35enne residente a Gavardo, in Valsabbia, la situazione rischia di complicarsi seriamente. Ieri mattina, mercoledì 24 giugno, per lui è scattato l’arresto da parte dei carabinieri che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

L’atto è stato notificato subito dopo un mandato di perquisizione che ha portato le forze dell’ordine a controllare due cellulari a disposizione dell’uomo, di origine marocchina. All’interno dei due dispositivi c’erano 701 immagini hot e altri video in cui venivano immortalati minorenni, anche bambini, in scene di sesso. Arrestato e portato dietro le sbarre, ora attende l’interrogatorio di convalida.