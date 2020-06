Lavenone, centauro tampona un’auto in coda: grave in ospedale

(red.) La giornata soleggiata e festiva di ieri, martedì 2 giugno, si prestava alle gite tra le valli bresciane. Tanto che ovunque si sono registrate anche delle code e traffico intenso. Proprio queste hanno contribuito a provocare un drammatico incidente stradale a Lavenone, in Valsabbia. Pochi minuti prima delle 12,30 sulla provinciale 237 del Caffaro un motociclista di 52 anni residente a Villa Carcina, di fronte alla coda, ha pensato di sorpassarla.

Ma lungo la sua corsa in sella a una Yamaha è stato sorpreso da un’auto condotta da un 54enne che, pensando di sviare il traffico per andare al lavoro a Storo, nel vicino Trentino, è uscito dalla coda per svoltare a sinistra. Quella manovra ha portato il centauro a tamponare con violenza la vettura e rimbalzando a terra.

Subito gli altri automobilisti immersi nel traffico si sono dati da fare per i primi soccorsi, facendo poi arrivare l’automedica, un’ambulanza da Vestone, l’elicottero e anche gli agenti della Polizia stradale di Salò per ricostruire la dinamica. Il motociclista, che ha riportato le ferite più gravi, pur restando cosciente, è stato trasportato in volo in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. I vigili del fuoco intervenuti in seguito si sono occupati di pulire la carreggiata dai liquidi usciti dai mezzi dopo l’impatto.