Vobarno, cliente molla una testata all’impiegato di banca

(red.) La crisi economica e l’incessante burocrazia nel momento in cui imprenditori e artigiani si presentano agli sportelli e uffici bancari per chiedere sostegni economici hanno provocato un clima di tensione più volte denunciato anche dai sindacati e dall’associazione dei bancari. Un episodio di questo genere è avvenuto l’altro giorno, giovedì 7 maggio, alla filiale dell’Ubi Banca di Vobarno, in Valsabbia, nel bresciano.

Un cliente si era presentato allo sportello per versare un assegno, ma dall’altra parte l’addetto gli ha parlato di un problema e che non avrebbe potuto svolgere quell’operazione come gli chiedeva il suo interlocutore. A quel momento lo stesso cliente è andato in escandescenza e il personale della filiale lo ha allontanato.

Ma la situazione è peggiorata durante la pausa pranzo quando l’utente ha atteso all’esterno l’impiegato e ha avuto una nuova discussione. Prima solo verbale, ma poi lo ha aggredito colpendolo al naso con una testata. Il ferito ha avuto bisogno di essere medicato, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri per capire cosa fosse successo e vagliando la posizione dell’aggressore.