Gavardo, scoppia una rissa armata in piazza: tre arresti

(red.) E’ incredibile quanto successo mercoledì sera 15 aprile nella centrale piazza Zanardelli a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano. Una coppia formata da una 23enne e un 33enne avrebbero contattato prima al telefono un conoscente chiedendogli di restituire 50 euro che gli avevano prestato. E dall’altra parte si sono sentiti dire di un appuntamento in piazza per risolvere la questione. Il problema è che si erano subito comprese le reali intenzioni dei tre.

Tanto che la coppia si è presentata sul posto in auto e la madre ha lasciato la figlia nel veicolo parcheggiato. Subito dopo è nata una rissa tra i tre e armata di crick, coltello e bastone. Chi stava assistendo alla scena ha quindi chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Gavardo e quelli del Radiomobile di Salò che hanno arrestato tutti i componenti e per rissa. Tra l’altro la giovane era ancora armata della lama. Dopo il fermo, nella convalida per rissa è stato disposto per tutti l’obbligo di dimora nei loro paesi di residenza.