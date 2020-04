Vestone e Roé Volciano, arrestato 17enne beccato due volte

(red.) Non era la prima volta che si faceva vedere in paese senza alcun motivo in questo periodo di emergenza sanitaria. Protagonista in negativo è un 17enne di Vobarno che si è distinto nel modo peggiore mentre era a Vestone e, a distanza di qualche giorno, a Roé Volciano, in Valsabbia, nel bresciano. Il primo episodio lo aveva visto impegnato lo scorso 24 marzo proprio a Vestone quando era con un maggiorenne ed entrambi vennero fermati in piazza Matteotti da parte della Polizia Locale.

In quel momento i due erano scappati, ma vennero raggiunti. Il maggiorenne, di Roé Volciano, venne bloccato e l’altro, senza documenti, aveva fornito false generalità e si era lanciato nel fiume per scappare agli operatori. Pochi giorni fa, lo scorso 4 aprile, lo stesso 17enne era in un gruppo di ragazzi a Roé Volciano e richiamando l’attenzione della municipale.

L’assembramento si era poi sciolto con la fuga verso la pista ciclabile e tutti vennero fermati. Tra loro anche il 17enne per il quale si era scoperto essere fuggito da una comunità. Il giovane è stato arrestato e ora sottoposto ai domiciliari con le accuse di false generalità e resistenza a pubblico ufficiale.