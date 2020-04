Vallio Terme, fanno aperitivo con una positiva al virus

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 9 aprile i carabinieri bresciani della stazione di Gavardo sono stati chiamati a compiere un intervento a Vallio Terme, in Valsabbia, per chi non rispettava le misure di contenimento da coronavirus. Infatti, qualche vicino di casa è rimasto insospettito dalla presenza di sei ragazzi intorno a un tavolo nel giardino privato del condominio.

Tutti stavano bevendo un aperitivo ed erano in attesa di una pizza, ma invece di vedere il fattorino hanno trovato i militari. I sei ragazzi – tre uomini e tre donne – amici tra loro sono stati denunciati e sanzionati per aver creato quell’assembramento e la loro condizione non è peggiorata solo perché si trovavano in suolo privato.

I carabinieri hanno anche accertato che cinque di loro non indossavano la mascherina, mentre una ragazza l’aveva calata sulla bocca. Infatti, era soggetta alla quarantena obbligatoria dopo essere risultata positiva al Covid-19. I militari hanno quindi interrotto quel momento conviviale rifilando sanzioni da 400 euro ciascuno e alla ragazza positiva anche una denuncia per aver violato l’isolamento domiciliare.