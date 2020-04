Vestone, anziano in quarantena va in giro per il paese

(red.) Il paese di Vestone, in Valsabbia, così come negli altri Comuni della valle bresciana, i controlli delle forze dell’ordine potenziati in questo periodo di emergenza sanitaria e per far rispettare le disposizioni stanno funzionando. E infatti molti cittadini evitano di uscire se non espressamente necessario e con tanto di giustificazione. Ma nel frattempo proprio a Vestone non sono mancate le situazioni eccezionali.

Per esempio, due ragazzi provenienti da Vobarno e Roé Volciano sono stati sanzionati perché avevano oltrepassato i confini dei loro paesi senza un valido motivo. Ma a far temere di più è stato un cittadino over 65 che sarebbe dovuto rimanere in casa perché sottoposto al regime di quarantena per essere risultato positivo al coronavirus.

Era in giro ed è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale accertando la sua condizione. E’ stato quindi denunciato per aver violato le disposizioni sulle misure di contenimento da rispettare.