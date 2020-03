Odolo, raccolta fondi a domicilio: due denunciati

(red.) In un periodo di piena emergenza sanitaria da coronavirus succede anche che scattino una serie di denunce a carico di chi pratica la solidarietà. A Odolo, in Valsabbia, nel bresciano, gli agenti della Polizia Locale impegnati in una serie di controlli su tutto il territorio hanno notato e fermato due individui che si presentavano casa per casa per chiedere degli aiuti a favore di un’associazione.

Il loro fine era nobile, ma non connesso a un momento di urgenza. Per questo motivo, come riporta Bresciaoggi, i due volontari sono stati denunciati e si sono sentiti chiedere dalla municipale di usare altri modi per chiedere fondi.